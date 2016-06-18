Харьков, Украина, 18 июня, 2016, 07:47 — ИА Регнум. В Харькове Служба безопасности Украины задержала российского дипломата из Генерального консульства РФ по подозрению в даче взятки. Об этом накануне, 17 июня, сообщает пресс-служба СБУ.

kharkov.mid.ru Генконсульство РФ в Харькове

Сообщается, что задержанный якобы предлагал $400 за выдачу водительского удостоверения для себя и ещё одного сотрудника Генконсульства РФ. После задержания он представился сотрудником Генконсульства РФ в Харькове.

Он продемонстрировал сотрудникам СБУ дипломатический паспорт и аккредитационную карточку. Поскольку у гражданина РФ был дипломатический паспорт, он был отпущен. Теперь украинские власти решают вопрос об объявлении его персоной non grata.

Напомним, 16 июня СБУ объявила, что раскрыта шпионская сеть агентов, якобы работающих на Россию. Под следствием оказались 13 человек, в том числе заместитель начальника штаба так называемой антитеррористической операции на востоке Украины и подполковник национальной гвардии.