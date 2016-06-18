Берлин, 18 июня, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал международные учения военного блока НАТО Saber Strike, проходящие в Прибалтике, и призвал к диалогу и сотрудничеству с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Коммандо». Реж. Марк Лестер. 1985. США Бряцание оружием

Штайнмайер подчеркнул, что Запад не должен накалять ситуацию, бряцая оружием и военными криками. «Кто думает, что символические танковые парады на восточной границе альянса усиливают безопасность, тот ошибается», — заявил глава германского МИД.

Он добавил, что смертельно опасно суживать взгляд лишь на военном аспекте и искать спасение в политике устрашения. По мнению Штайнмайера, параллельно готовности к защите должна идти готовность к диалогу и сотрудничеству. Министр считает, что Россию нужно «вовлечь в международную партнерскую ответственность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командование сухопутных сил США в Европе проводит наземные учения Saber Strike. В учениях принимают участие более 10 тысяч военнослужащих из 13 стран НАТО и партнеров альянса: Германии, Великобритании, Франции, США, Дании, Норвегии, Финляндии, Польши, Люксембурга, Словении, Эстонии, Латвии и Литвы. Учения проходят на территории трех прибалтийских стран.