Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 05:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия была права, когда считала развертываемую в Европе систему ПРО США опасной для себя.

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По его словам, американская система ПРО в Европе продолжает строиться несмотря на то, что ядерной угрозы Ирана больше нет. «Значит, мы были правы, когда говорили, что нас обманывают, с нами неискренни, ссылаясь на якобы имеющуюся иранскую ядерную угрозу при строительстве системы ПРО», — сказал Путин.

«Так оно и есть на самом деле: очередной раз пытались нас надуть», — подчеркнул глава государства. Он также пояснил, что Москва «по годам» знает, когда США получат новую ракету дальностью не 500 км., а больше. С этого момента они начнут угрожать ядерному потенциалу России. «И они знают, что мы знаем», — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что Россия много раз выдвигала в реальном времени предложения о сотрудничестве, однако все эти предложения были отвергнуты. «Вы можете мне верить или нет, но мы предлагали конкретные варианты сотрудничества. Они реально были все отклонены», — сказал Путин.