Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 05:31 — ИА Регнум. Российский боец Фёдор Емельяненко назвал свой поединок с бразильцем Фабио Мальдонадо, завершившийся его победой по очкам, одним из самых тяжелых в своей карьере.

ntv.ru Фёдор Емельяненко — российский боец

«Да, это один из самых худших боев. По крайней мере об этом можно судить по повреждениям, которые есть на моем лице», — цитирует спортсмена ТАСС.

Емельяненко отметил, что такие бои особенно нравятся зрителям. Он добавил, что доволен своей физической кондицией — возраст на нее не влияет. «Дальше будем выступать, двигаться вперед», — заключил российский боец.

Напомним, победа была присуждена Емельяненко большинством голосов судей. Он победил по очкам по итогам трех раундов: 28−28, 29−28 и 29−28.