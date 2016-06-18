Тулуза, Франция, 18 июня, 2016, 04:30 — ИА Регнум. Власти департамента Верхняя Гаронна (Франция) включили предстоящий матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы—2016 между сборными России и Уэльса в категорию повышенного риска, сообщает AFP.

rsport.ru Французские полицейские охраняют стадион

Опасения вызывают возможные столкновения с участием футбольных фанатов. По шкале возможных рисков оценка опасности матча повышена с 3 до 4.

Это, прежде всего, означает увеличение количества сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасность матча — с 1,3 тыс. до 1,9 тыс. человек. Кроме того, владельцы кафе и баров, торгующие алкоголем, должны закрыть свои заведения не позднее полуночи.

Матч состоится 20 июня, в Тулузе. Начало встречи — 22:00 мск.

Напомним, что после столкновений российских и английских болельщиков во Франции наказанию подверглась только российская сторона: УЕФА условно дисквалифицировало российскую сборную, а французские власти решили выслать несколько десятков граждан РФ.