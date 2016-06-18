Путин: Либеральное отношение к мигрантам раздражает население
Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 03:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что либеральная модель строительства общества, в которой упор делается на интересы мигрантов, приводит к раздражению населения.
По его мнению, страна должна принимать столько иностранных граждан, сколько она может адаптировать под свои язык, культуру и рынок труда. Путин оговорился, что Москва в данном вопросе не злорадствует — власти РФ сами не всегда эффективно решают вопросы миграции.
«Мне кажется, что у вас проблема острее, потому что все-таки миграционные потоки, которые к вам приезжают — это совсем чужие люди, а у нас нет», — сказал президент, говоря о проблеме с беженцами в Евросоюзе.
По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2016 году Средиземное море пересекли около 210 тыс. беженцев и мигрантов.