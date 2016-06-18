Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 03:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что либеральная модель строительства общества, в которой упор делается на интересы мигрантов, приводит к раздражению населения.

arjlover.net Скульптурная композиция, запечатлевшая семью кузнеца Шамахмудова и называющаяся «Монумент Дружбы народов», была открыта 26 мая 1982 года (скульптор Д.Рябичев, архитекторы Л.Адамов, С.Адылов)

По его мнению, страна должна принимать столько иностранных граждан, сколько она может адаптировать под свои язык, культуру и рынок труда. Путин оговорился, что Москва в данном вопросе не злорадствует — власти РФ сами не всегда эффективно решают вопросы миграции.

«Мне кажется, что у вас проблема острее, потому что все-таки миграционные потоки, которые к вам приезжают — это совсем чужие люди, а у нас нет», — сказал президент, говоря о проблеме с беженцами в Евросоюзе.

По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2016 году Средиземное море пересекли около 210 тыс. беженцев и мигрантов.