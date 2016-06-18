Бразилиа, 18 июня, 2016, 03:23 — ИА Регнум. В Бразилии власти штата Рио-де-Жанейро объявили чрезвычайное финансовое положение в связи с нехваткой средств для проведения летних Олимпийских игр 2016 года. Региональные власти обратились за помощью к руководству страны, сообщает AFP со ссылкой на бюллетень штата.

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В документе отмечается, что тяжелая экономическая ситуация в штате не позволяет выполнить взятые обязательства по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр. С помощью чрезвычайного режима, власти штата надеются «рационализировать работу коммунальных служб».

Ранее агентство Reuters сообщало, что штат рассчитывает на получение экстренного займа от федеральных властей. Кроме того, Бразилия и Международный Олимпийский комитет (МОК) намереваются расширить список спонсоров игр, поскольку денег на фоне политического кризиса и борьбы с вирусом Зика на Олимпиаду не хватает.

Уточнялось, что оргкомитету не хватает средств на завершение строительства велодрома, расширение метро и даже на церемонию открытия Олимпийских игр. Министр спорта Бразилии Леонардо Пиккиани заявил, что бюджет игр будет расширен из-за снижения курса национальной валюты к основным валютам.