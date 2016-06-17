Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 02:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что не следует ориентироваться на риторику кандидатов в президенты США — нового главу Белого дома Москва будет оценивать по делам.

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«Независимо ни от какой предвыборной риторики, мы будем смотреть не по словам, а по делам вновь избранного главы американского государства», — сказал Путин. При этом, Кремль будет работать «с любым вновь избранным президентом».

Он пояснил, что Россия будет стремиться и искать пути к нормализации отношений, налаживанию сотрудничества в сфере экономики и международной безопасности. Президент РФ выразил сожаление, в предвыборной кампании в США кандидаты используют «российскую карту» как «разменную монету». Это контрпродуктивно, считает Путин.

Президентские выборы в США запланированы на 8 ноября 2016 года. Уже очевидно, что главными претендентами на высший пост станут республиканец Дональд Трамп и демократ Хиллари Клинтон.