Бухарест, 18 июня, 2016, 02:48 — ИА Регнум. Отказ Болгарии от участия в создании флота НАТО в Черном море спровоцировал политический скандал в Румынии, которая ранее и выступила с данной инициативой. Как передает корреспондент ИА REGNUM, экс-президент Румынии Траян Бэсеску назвал это унизительным «провалом» нынешнего главы государства Клауса Йоханниса, который находился в этот момент с официальным визитом в Софии.

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По словам Бэсеску, президент стал «жертвой некомпетентных чиновников». «Произошедшее в Софии — это полный провал. Президент Йоханнис отправился в Софию с целью получения официального согласия Болгарии на создание флота НАТО (Румыния, Болгария, Турция) на Черном море. Как могло получиться, что президент Йоханнис поехал в Софию с объявленной целью и получил публичный отказ от болгар?! Как подготовили МИД, Министерство обороны, президентские советники получение согласия Болгарии? Почему Служба внешней разведки не предупредила президента?» — недоумевает Траян Бэсеску.

Он отметил, что глава государства не может совершать двусторонний визит, чтобы получить отказ партнеров, и делает это только когда соглашение было обсуждено до мельчайших деталей, и целью визита является проверка и парафирование соглашения. Йоханнис, по словам Бэсеску, оказался в крайне неловкой ситуации, и «по хорошему на данный момент глава МИД, министр обороны, директор Службы внешней разведки и советники президента по внешней политике и национальной безопасности уже не должны были бы находиться в своих должностях».

Скандальный сюжет прокомментировал и сам Йоханнис, заявивший, что о создании флота НАТО якобы речи никогда и не шло. «Я вижу, что начинают появляться разные интерпретации, — сказал президент. — Возможно, будет лучше, если я все проясню сейчас, прежде чем кто-то пустится в разного рода спекуляции. Эта инициатива, которую я представил как президенту, так и премьер-министру [Болгарии], является инициативой, которая направлена на сотрудничество в совместных учениях и совместной подготовке военно-морских сил Румынии, Болгарии и Турции. Это так называемая военно-морская инициатива, относящаяся к военно-морским силам, к осуществлению совместных учений».

Данная инициатива, по его словам, должна разворачиваться под эгидой НАТО, поскольку «все три прибрежные страны — Румыния, Болгария и Турция — являются союзниками». «Вероятно, недоразумение произошло из-за понятия «флот НАТО». Никто не создает флот НАТО. Это глупость. НАТО не может и не хочет содержать свой флот в Черном море», — уверяет Йоханнис.

Глава румынского государства добавил, что технические детали еще будут обсуждаться и станут предметом дальнейших переговоров. «Каждый имеет право на свое мнение и свой собственный подход, но я думаю, что это очень хорошая инициатива, основной целью которой является совместимость военно-морских сил трех союзников по НАТО», — подвел итог румынский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее болгарский премьер-министр Бойко Борисов заявил, что Болгария не планирует присоединяться к флоту НАТО в Черном море, поскольку не хочет войны в регионе, а заинтересована в сотрудничестве между государствами.

С инициативой создания «союзного флота» НАТО на Черном море в начале апреля выступил Бухарест. По его задумке, в состав флота помимо прибрежных стран НАТО Румынии, Турции и Болгарии вошли бы военные корабли США, а также Украины и Грузии. По словам министра обороны Румынии Михни Мотока, Киев и Тбилиси уже «подавали сигналы, демонстрирующие интерес с их стороны к присоединению к такой объединенной платформе». Инициатива была одобрена Вашингтоном. Обсудить ее планировалось на саммите НАТО в Варшаве.