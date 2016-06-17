Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 02:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза, призвал не пристегивать Россию к любой проблеме.

Биг-Бен

Комментируя сообщение о том, что Москва якобы обрадуется выходу Великобритании из ЕС, Путин заявил, что «пристегивать» Россию к любой проблеме, даже к той, к которой РФ не имеет никакого отношения — это не очень прилично.

По его словам, членство Великобритании в Евросоюзе — это дело ЕС и самого Соединенного Королевства. Говорить что-либо о том, хорошо это или нет, Путин не стал, пояснив, что «это будет некорректно».

Говоря о референдуме и премьер-министре Великобритании Джеймсе Кэмероне, Путин задался вопросом: а зачем этот референдум вообще был им инициирован?

«Он зачем это сделал? Чтобы Европу ещё раз пошантажировать, либо кого-то напугать? Какая цель, если он сам против?», — спросил президент РФ. Он еще раз подчеркнул, что «это абсолютно не наше дело, это дело народа Великобритании».

Напомним, на будущей неделе в Великобритании пройдет референдум о выходе королевства из состава Евросоюза. По данным социологических опросов, около 45% британцев поддерживают идею выхода из состава ЕС.