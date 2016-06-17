Москва, 18 июня, 2016, 02:07 — ИА Регнум. Дальнейшие действия по ситуации с дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будут обсуждены исполнительным комитетом Международного олимпийского комитета (МОК) 18 июня, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу МОК.

Олимпийский флаг

Комитет обсудит дельнейшие действия МОК в ходе телефонной конференции. На данный момент российские легкоатлеты не допущены к участию в Олимпийских играх 2016 года, однако МОК 21 июня может допустить их.

Напомним, в ноябре 2015 года комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала IAAF отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой ассоциации, в том числе и от Олимпиады. Рекомендация была сделана из-за того, что по мнению WADA ВФЛА нарушило антидопинговые правила. IAAF к рекомендации прислушалась.

17 июня IAAF не стала восстанавливать членство ВФЛА. Из этого следует, что российские легкоатлеты не поедут на летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). IAAF считает, что критерии для восстановления членства ВФЛА в ассоциации выполнены не были.