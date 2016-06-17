Сент-Этьен, Франция, 18 июня, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расследует инцидент с брошенным болельщиком в ходе матча Евро-2016 Хорватия — Чехия файером, сообщает пресс-служба организации.

hns-cff.hr Игроки команды Хорватии

Инцидент произошел на стадионе в Сент-Этьене 17 июня. На поле один из болельщиков сборной Хорватии бросил зажжённую петарду. Арбитр встречи Марк Клеттенбург был вынужден остановить игру, пока работники арены тушили файер.

За происшествие ответит Национальный футбольный союз Хорватии. Производство будет открыто, как только комитет получит официальные рапорты делегата матча и арбитра. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела против Хорватского футбольного союза за неподобающее поведение фанатов в матче первого тура с турками (1:0). Дело должно быть рассмотрено 21 июня.