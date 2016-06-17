Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 01:15 — ИА Регнум. По итогам боя между российским бойцом Фёдором Емельяненко и бразильцем Фабио Мальдонадо судьи отдали победу российскому спортсмену, сообщает НТВ.

hq-wallpaper.ru Фёдор Емельяненко

Победа была присуждена Емельяненко большинством голосов судей. Он победил по очкам по итогам трех раундов: 28−28, 29−28 и 29−28.

Это вторая победа четырехкратного чемпиона мира ММА в тяжелом весе по версии Pride FC после возобновления спортивной карьеры.

Всего 39-летний Емельяненко провел 41 бой в ММА, их них четыре закончились поражением, а 36 — победой.