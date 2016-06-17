Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) об отстранении российских легкоатлетов от участия в летней Олимпиаде-2016.

kremlin.ru Владимир Путин встретился с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций

По его словам, ответственность должна быть персонифицирована — «чистые» спортсмены страдать не должны. Путин выразил надежду на то, что какое-то решение будет найдено. «Я рассчитываю на то, что мы еще поговорим с нашими коллегами в антидопинговой структуре, и надеюсь на соответствующую реакцию Международного олимпийского комитета», — пояснил глава государства.

«Но это совсем не значит, что мы собираемся обидеться и сказать, что мы с допингом бороться не будем. Как раз наоборот, мы усилим борьбу с допингом», — сказал президент РФ.

Напомним, в ноябре 2015 года комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала IAAF отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой ассоциации, в том числе и от Олимпиады. Рекомендация была сделана из-за того, что по мнению WADA ВФЛА нарушило антидопинговые правила. IAAF к рекомендации прислушалась.

17 июня IAAF не стала восстанавливать членство ВФЛА. Из этого следует, что российские легкоатлеты не поедут на летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). IAAF считает, что критерии для восстановления членства ВФЛА в ассоциации выполнены не были.