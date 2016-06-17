Воронеж, 18 июня, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Бывший кандидат в депутаты Воронежской городской думы, адвокат, обвиняемый в организации сети борделей, Алексей Климов взят под стражу. Решение об этом сегодня, 18 июня, вынес Ленинский районный суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

nar.ru Арестованный.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Климову с подписки о невыезде на заключение под стражу. В ходе следственно-оперативных мероприятий были получены данные о том, что он, находясь на свободе, оказывает активное давление на свидетелей и других фигурантов уголовного дела. Следствие расценило данный факт как нарушение избранной меры пресечения и попросило суд арестовать Климова на 1 месяц 16 суток — до 2 августа. Представитель прокуратуры области поддержал ходатайство следствия.

Ленинский районный суд Воронежа, рассмотрев ходатайство, принял решение об изменении Климову меры пресечения на заключение под стражу на 1 месяц 16 суток с момента задержания — до 2 августа.

Алексей Климов и другие обвиняемые по делу были задержаны в сентябре 2015 года, буквально за несколько дней до выборов в Воронежскую городскую думу, куда Климов баллотировался по одномандатному округу. В отношении него возбуждено уголовные дело по п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятия проституцией») и по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

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Воронежский суд выпустил из-под ареста экс-кандидата в депутаты Климова

По версии следствия, примерно с конца 2007 года Климов создал преступное сообщество — для организации в областном центре занятий проституцией. В бизнес были вовлечены не менее 30 девушек. Кроме того, в областном центре была организована работа сразу нескольких борделей — интим-услуги девушки оказывали и в специально оборудованных для этого жилых помещениях, выезжали и по вызовам в бани, сауны и гостиницы.

Изначально Климов был арестован судом. Однако в начале марта суд принял решение о переводе его под домашний арест, а в мае и вовсе — постановил выпустить из-под ареста. Попытки прокуратуры обжаловать судебные решения не увенчались успехом.

Именно дело Климова называют одной из причин недавней отставки руководства Воронежского областного суда — в мае полномочия досрочно сложили председатель облсуда Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов.