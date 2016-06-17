Вашингтон, 18 июня, 2016, 00:39 — ИА Регнум. Официальный представитель Белого дома Дженнифер Фридман прокомментировала письмо сотрудников Госдепартамента США, в котором они призвали к применению силы против президента Сирии Башара Асада сообщает Reuters.

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По ее словам, президент США Барак Обама не считает, что из сирийского кризиса можно выйти военным путем.» Президент всегда ясно давал понять, что он не видит военного решения для кризиса в Сирии», — подчеркнула Фридман.

Представитель Белого дома не ответила на вопрос, видел ли президент США обращение. По ее данным, с авторами документа встреч не запланировано.

Напомним, ряд американских СМИ сообщил, что более 50 сотрудников Государственного департамента США подписали внутренний документ, в котором дипломаты протестуют против политики администрации президента Барака Хусейна Обамы в отношении Сирии.

Дипломаты требуют нанести «целенаправленные военные удары» по правительственным силам президента Сирии Башара Асада.