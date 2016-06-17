Ницца, Франция, 18 июня, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Сборная Испании, обыграв со счетом 3:0 команду Турции в матче второго тура чемпионата Европы-2016 по футболу, обеспечила себе попадание в 1/8 финала турнира.

s-bc.ru Гол

Встреча группы D прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Голы забили Альваро Мората (34-я и 48-я минуты матча) и Нолито (37-я минута).

По итогам двух матчей сборная Испании набрала шесть очков, также в группе D выступили Хорватия (четыре очка) и Чехия (одно очко). У сборной Турции — 0 очков.

21 июня сборная Хорватии встретится с Испанией, а сборная Чехии — с Турцией. Ранее в плей-офф Евро-2016 вышли сборные Франции и Италии.