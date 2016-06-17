Ставрополь, 18 июня, 2016, 00:25 — ИА Регнум.



26.mchs.gov.ru Минеральные воды подтоплены.

В Ставропольском крае из-за непогоды подтопленными оказались девять населенных пунктов двух районов, в том числе город Минеральные воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Так, из-за ливней 17 июня в Георгиевском районе подтопленными оказались три станицы: Незлобная, Александрийская и Лысогорская. В минераловодском районе обстановка сложилась хуже. Там водой залило город Минеральные Воды, а также хутор Красный Пахарь, поселки: Новотерский, Бородыновка, Змейка и Ленинский.

В пострадавших районах развернут Оперативный Штаб Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

С последствиями борются 63 человека и 29 единицы техники.

Жители Минеральных Вод выкладывают в соцсетях видео и фотографии последствий стихии. По улицам бегут «реки», вода заходит в дома. Пользователи пишут, что утренним дождем размыло шлюзы и город затопило буквально за два часа. В воде стоит Минераловодский завод виноградных вин.

В Пятигорске подтоплены въезд в город Минеральные воды и Казачий рынок, вгороде образовались пробки, утверждают пользователи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что городские службы Пятигорска переведены в режим «Повышенной готовности» из-за угрозы подтоплений, в том числе, рекой Подкумок.

В режим «Повышенной готовности» переведены городское звено краевой подсистемы РСЧС, коммунально-энергетические службы и потенциально опасные объекты. На улицах круглосуточно работает спецтехника пожарных частей и «Инженерных сетей». Дежурные специалисты ведут мониторинг русла Подкумка, контролируют состояние ливневых балок и выезжают туда, где засор мешает полноценному сбросу воды в коллектор.

18 июня угроза подтоплений на юге Ставрополья сохраняется.