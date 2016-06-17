Санкт-Петербург, 18 июня, 2016, 00:06 — ИА Регнум. Российские и итальянские компании на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили контракты на общую сумму свыше 1,3 млрд евро. Об этом сегодня, 17 июня, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Маттео Ренци на полях ПМЭФ.

kremlin.ru Подписание российско-итальянских документов на встрече Владимира Путина с Председателем Совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци

«Личное участие господина Ренци в этом мероприятии обеспечило высокий уровень представительства итальянских деловых кругов. Всего «на полях» форума с участием бизнеса из Италии подписано контрактов на общую сумму свыше 1,3 млрд евро», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что Италия занимает пятое место среди торговых партнеров России. Но в 2015 году объем взаимной торговли начал падать. В нынешнем году он тоже сокращается.

«Понятно, что свою роль в этом сыграли и перепады экономической конъюнктуры, и различные ограничения политического характера», — отметил президент, имея ввиду санкции.

Напомним, на полях ПМЭФ в присутствии Путина и Ренци был подписан целый ряд документов. «Роскосмос» подписал Меморандум с итальянским космическим агентством о сотрудничестве в области дистанционного зондирования Земли. «Роснефть» заключили два контракта с итальянскими компаниями, два документа утвердила компания НОВАТЭК. Также соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта было подписано «Почтой России» и концерном «Леонардо-Финмекканика».