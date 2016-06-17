Ставрополь, 18 июня, 2016, 00:03 — ИА Регнум.



vedomosti-ural.ru Кодекс уголовный Российской Федерации

В Ставропольском крае в отношении главы ресурсоснабжающего госпредприятия «Ставрополькрайводоканал» Владимира Вдовина возбуждено новое уголовное дело по факту халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, сообщили ИА REGNUM в Генпрокуратуре РФ.

Прокуратура Ставропольского края выявила, что генеральный директор заключил с двумя жителями края договоры об аренде объектов водозабора «Скачки», расположенного на территории города Пятигорска, на сумму более 22 млн рублей.

Объекты на момент заключения договора были выведены из эксплуатации, поскольку «Ставрополькрайводоканал» располагал достаточными ресурсами для обеспечения водой населения Пятигорска. Но убыточного договора расторгать гендиректор не стал.

По результатам проверки в краевом управлении Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Ход расследования уголовного дела взят на особый контроль в прокуратуре края.

Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении Вдовина. Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 мая 2016 года, он попал под уголовную статью «Растрата с использованием служебного положения». По данным следствия, Вдовин проживал в служебном особняке, однако в течение года ежемесячно получал 40 тысяч рублей в качестве компенсации расходов по оплате жилья.

Таким образом, глава предприятия присвоил себе около 283 тыс. рублей средств предприятия. Он временно отстранен от должности на период предварительного следствия до 30 июля 2016 года.

Вместе с тем скандал вокруг госпредприятия разгорелся еще после покупки убыточным предприятием особняка стоимостью 17 млн рублей для директора. После решения суда 29 сентября 2015 года об аннулировании сделки о покупке особняка семья гендиректора продолжила проживать в доме, пока региональные журналисты не обратились к президенту страны.

В начале апреля 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке принять меры по нарушениям законодательства предприятием, после чего началась масштабная проверка финансово-хозяйственной деятельности госпредприятия и его филиалов.