Ставрополь, 17 июня, 2016, 23:49 — ИА Регнум.



pokurortam.ru Река Подкумок

Городские службы Пятигорска (Ставропольский край) переведены в режим «Повышенной готовности» из-за угрозы подтоплений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Из-за продолжительных ливней снизилась пропускная способ­ность реки Подкумок, происходит за­сорение ливневой канализации. В ближайшее время дожди продолжатся. Вероятны ливни, град, гроза и шквалистый ветер скоростью до 20 м/с.

Уровень воды в Подкумке может подняться до опасных отметок, что создает угрозу подтопления отдельных участков территории города Пятигорска.

Власти города заверяют, что ситуация контролируется властями и экстренными службами. В режим «Повышенной готовности» переведены городское звено краевой подсистемы РСЧС, коммунально-энергетические службы и потенциально опасные объекты.

На улицах круглосуточно работает спецтехника пожарных частей и «Инженерных сетей». Дежурные специалисты ведут мониторинг русла Подкумка, контролируют состояние ливневых балок и выезжают туда, где засор мешает полноценному сбросу воды в коллектор.

Управление по делам территорий Пятигорска установило наблюдение за низинными участками местности, которые могут быть подтоплены вышедшей из берегов рекой.

При угрозе ЧС будет организовано оповещение населения, проживающего в районах подтопления. Уже сейчас владельцам частных домов города рекомендовано принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

В региональном управлении МЧС предупреждают, что завтра вероятность подтопления сохраняется.

При резком повышении уровня воды в реках населению рекомендовано уложить в непромокаемые пакеты документы и ценности, создать запас продуктов питания и питьевой воды на несколько дней. По возможности переместить имущество из подвальных и цокольных этажей.

При эвакуации из дома необходимо взять с собой документы, ценности, вещи первой необходимости, запас питьевой воды и продукты питания. Перед тем как покинуть дом, квартиру, необходимо выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия.

Необходимо обозначить свое местоположение: в светлое время суток — вывешиванием на высоком месте белого или цветного полотенца, а в ночное время — подачей световых сигналов. До прибытия помощи оказавшимся в зоне затопления следует оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях, других возвышенных местах.