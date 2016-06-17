Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 23:39 — ИА Регнум. При строительстве двух завершающих участков скоростной магистрали М-11 «Москва — Санкт-Петербург» специальная рабочая группа будет синхронизировать сроки строительства и объемы работ, в том числе для того, чтобы сберечь дороги Ленинградской области. Соответствующее соглашение между 47-м регионом и государственной компанией «Российские автомобильные дороги» было подписано сегодня, 17 июня, в рамках ПМЭФ-2016, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

planetadorog.ru Дорога

В соглашении речь идет о строительстве двух участков трассы, 7-го и 8-го (543−684 км), которые пройдут по территории Новгородской и Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. В Ленинградской области трасса М-11 пройдет через Тосненский район, а также вблизи населенных пунктов Аннолово, Павловск и Пушкин. Строительство этих участков трассы началось в июне 2015 года и должно завершиться в 2018 году, как и всей трассы целиком.

Соглашение между Ленобластью и «Автодором» предусматривает обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования в части выдачи специальных разрешений для грузовиков, развитие системы пунктов весового и габаритного контроля, внедрение автоматизированных систем мониторинга транспортных потоков с целью выявления нарушителей.

«Строительство скоростной магистрали «Москва-Санкт-Петербург» — проект государственного масштаба. И соглашение с госкомпанией «Российские автомобильные дороги» позволит нам обеспечить своевременный ввод участков трассы, проходящих по территории Ленинградской области, а также ускорит возведение транспортной инфраструктуры, необходимой для развития нашего региона», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах добавил, что любой инфраструктурный проект может развиваться динамично при четком взаимодействии федеральных и региональных властей. Партнерство сторон дает уверенность в том, что строящиеся объекты будут готовы в срок.