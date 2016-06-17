Мурманск, 17 июня, 2016, 23:03 — ИА Регнум.



flashnord.com Мурманский порт

В Мурманске заканчивается реконструкция морского вокзала, и в целом, реализация проекта «Арктическая гавань» выходит на финишную прямую. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выступая в рамках российско-норвежской встречи, проводимой совместно с Норвежско-Российской торговой палатой Norwegian-Russian Network meeting, заявила министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова.

«В рамках подготовки к 100-летию Мурманска, которое мы отмечаем в этом году, практически реализован проект «Арктическая гавань», пирс дальних линий сдан в эксплуатацию, заканчивается реконструкция морского вокзала, где будет расположен пункт пропуска пограничный, и именно эта составляющая позволит включить порт Мурманска в перечень портов с 72-х часовым пребыванием для паромных судов», — отметила чиновник.

Добавим, реконструкцию морского вокзала Мурманска планируется завершить к сентябрю 2016 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, обновлённый пирс, открытый в Мурманске, стал длиннее более чем на 50 м. После реконструкции его длина составляет 206 м, а ширина — около 20 м. На эту площадь строители уложили более 3200 м² тротуарной плитки. Работы велись по заказу ФГУП «Росморпорт» с 2012 года, объём затраченных средств — около 747 млн рублей, они были выделены Министерством транспорта РФ в рамках подготовки к празднованию 100-летия города Мурманска.