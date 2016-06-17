Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Во второй день Петербургского международного экономического форума власти Ленинградской области заключили рекордное количество соглашений, по двум из которых сумма инвестиций превысила 100 млрд рублей. Об этом сегодня, 17 июня, в кулуарах форума сообщил ИА REGNUM заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

zoohoz.ru Кролик

«Юбилейный ПМЭФ-2016 стал рекордным для Ленинградской области и по количеству заключенных соглашений, и по итоговой сумме привлечённых в экономику инвестиций. За два дня мы подписали тринадцать соглашений, в том числе меморандумы о будущих концессионных договорах. По двум ключевым договоренностям — о строительстве завода по сжижению природного газа в порту Высоцк и развитию производства аммиака в Кингисеппе, общие инвестиции превысили 100 млрд рублей», — заявил Дмитрий Ялов.

Первым документом, подписанным 17 июня, стало соглашение о сотрудничестве Ленобласти с Татарстаном. Документ охватывает торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество. Одновременно с соглашением, рассчитанным на пять лет, Александр Дрозденко и президент республики Рустам Минниханов утвердили план мероприятий, направленных на реализацию программы сотрудничества на период 2016—2018 гг.

Одним из перспективных направлений сотрудничества названо развитие и совместное использование портов и нефтяных терминалов 47-го региона в целях обработки экспортно-импортных грузов Республики Татарстан.

Также губернатор Ленобласти подписал соглашение о создании крупнейшей в Европе кроликофермы, которая разместится возле деревни Слапи Лужского района. В неё будет вложено 1,2 млрд рублей. Ожидается, что ферма будет давать 1200 тонн мяса в год. Выход предприятия на полную мощность планируется в 2017 году и позволит создать около 150 новых рабочих мест в сельской местности.

Ключевым для Ленобласти стало подписание соглашения с ЗАО «Криогаз» о строительстве завода по сжижению газа в порту Высоцк. Сумма инвестиций в проект составит 40 млрд рублей. Срок строительства объекта, с учетом подготовительного периода, составит 3−4 года (с 2015 по 2018 годы). Проект включён в число пилотных для внедрения проектного управления в органах государственной власти 47-го региона. «Мы подписали документ, означающий переход от слов о намерениях к реальным делам. Этот проект важен не только для Северо-Запада, но и для всей России», — подчеркнул Дрозденко.

Помимо инвестиционных проектов, в рамках форума были подписаны социально значимые документы. Так, было подписано соглашение с ООО «Бассейны», результатом которого станет появление в Ленобласти на условиях концессии сети плавательных бассейнов.

«Правительство области уделяет повышенное внимание созданию спортивной инфраструктуры: только в этом году будет введено в эксплуатацию более 30 различных объектов для занятия спортом. При этом нам очень сложно находить инвесторов, готовых строить спорткомплексы в области. Но в данном случае, мы уверены, что наш партнер реализует свои планы по возведению пяти бассейнов, два из которых будут построены в Отрадном и Гатчине», — сказал Александр Дрозденко.

Также в рамках ПМЭФ-2016 было подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве с компанией АО «МХК «ЕвроХим» на 2016−2018 годы. Компания построит инновационное предприятие по производству аммиака и продукции его переработки, а специальный инвестиционный контракт (СПИК) позволит компании осуществлять вложения с минимальными рисками.

В рамках этого соглашения в Кингисеппе планируется строительство бассейна, поддержка детских медучреждений, лечение и реабилитация больных детей и детей с ограниченными возможностями, разработка мастер-плана перспективного развития города, а также развитие и популяризация в регионе детского хоккея. Инвестор планирует вложить в экономику области 1 млрд долларов.

Также с целью улучшения качества связи в регионе губернатор подписал соглашение с компанией «Мегафон». «Устойчивая мобильная связь является важнейшим атрибутом современной жизни. И жители Ленинградской области справедливо хотят, чтобы качество телефонного или интернет-соединения в их населённых пунктах было не хуже, чем в больших городах», — сказал Дрозденко.

Кроме того, в Ленобласть стала первым регионом, где будет реализовано концессионное соглашение в сфере здравоохранения. Власти региона подписали меморандум с АНО «Медицинский центр XXI век» о намерении реализовать проект по строительству реабилитационного центра в городе Коммунар. В 2016—2017 году будет выполнено проектирование современного комплекса, а сдача его в эксплуатацию намечена на 2020 год. Ежегодно в центре смогут проходить необходимую реабилитацию по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) более трех тысяч жителей Ленобласти.

Также в городе Коммунар будет построена вторая очередь завода «Электромоноблок». АО «Шнайдер Электрик» намеревается осуществить инвестиции в сумме не менее 750 млн рублей в 2016—2020 годах. Планируется, что объемы производства возрастут до 6 тысяч устройств релейной защиты в год.