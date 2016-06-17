Воронеж, 17 июня, 2016, 22:35 — ИА Регнум. В Воронежской области 17 июня суд вынес решение по уголовному делу о ДТП с участием рейсового автобуса «Москва-Донецк» в ноябре 2015 года — тогда погибли пять человек, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

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Обвиняемым по делу проходил 36-летний водитель автобуса. Его суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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Судом установлено, что 30 ноября 2015 года около 00:30 на 558 км автомобильной дороги «М-4 Дон» Павликов управлял автобусом, следовавшим из Москвы в Донецк. При этом он допустил превышение скорости и не учел погодных условий — на дороге был гололед. В результате автобус перевернулся, погибли пять человек, еще пять пассажиров получили серьезные травмы.

Сам водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управлять транспортным средством на один год шесть месяцев. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.