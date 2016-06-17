Тбилиси, 17 июня, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Делегация американской организации NDI, которая находилась в Грузии с предвыборным визитом, 17 июня обнародовала отчет, в котором дала оценку ситуации в стране в преддверии парламентских выборов 8 октября 2016 года.

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Согласно заключению NDI, в целом Грузия встречает эти выборы вооруженной целым рядом демократических ресурсов, но налицо значительные, хотя и преодолимые вызовы.

По информации представителей организации, большинство граждан Грузии поддерживают демократический курс страны, но в то же время Грузии приходится бороться за защиту евроатлантических ценностей от агрессивного и авторитарного мировоззрения, а лидеры и государственные институты до сих пор не оправдали многих высоких ожиданий.

Хотя в Грузии имеются все компоненты, необходимые для демократического избирательного процесса, лидерам страны для реализации этого потенциала приходится прилагать политические усилия и проявлять партийную сдержанность.

По оценке NDI, добросовестное проведение парламентских выборов зависит от преодоления трех основных вызовов: возможного насилия и запугивания, недоверия к непредвзятому исполнению закона и ощущения, что определенные лица могут оказывать значительное влияние на процессы из-за кулис.

На основе оценки предвыборной ситуации в Грузии, NDI предложил правительству страны целый ряд рекомендаций. В заключении организации подчеркивается, что для оправдания идей и ожиданий граждан Грузии необходимо выбрать представительный, подотчетный, эффективный и ориентированный на реформы законодательный орган. При этом лидеры страны должны быть примером в этом отношении и ставить задачу справедливого и мирного проведения выборов выше собственных партийных интересов.

NDI предполагает, что после выборов Грузии придется создать коалиционное правительство, поэтому подчеркивает важность создания прецедента сотрудничества в предвыборный период.