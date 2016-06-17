Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил Европейский Союз не перекладывать на Россию ответственность за Украину. Об этом президент России заявил сегодня, 17 июня, на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Маттео Ренци на полях Петербургского международного экономического форума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

Путин напомнил, что Минские соглашения предусматривают внесение изменений в украинскую Конституцию, принятие закона об амнистии на Украине, имплементацию закона об особом статусе Донбасса, который так и не был введен в действие.

«Я же не президент Украины, я не могу подписать за президента Украины закон», — справедливо заметил Путин. Он отметил, что таким образом лавировать можно бесконечно. «Но нельзя на нас перекладывать то, что мы сделать не в состоянии», — подчеркнул президент России.

Российский лидер добавил, что конечно понимает, что сегодня на Украине принять те решения которые требуют Минские соглашения, довольно сложно, и это требует большого политического мужества и поддержки со стороны населения, и основных политических сил.

Если европейские партнеры хотят украинскому народу добра, то следует работать со своими партнёрами в Киеве.