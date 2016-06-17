Тула, 17 июня, 2016, 22:03 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта на территории Тульской области с ОАО «Щекиноазот» подписано в рамках XX Петербургского международного экономического форума 17 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

n-azot.ru Подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «Щекиноазот» и правительством Тульской области

Документ подписали временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин и председатель совета директоров ОАО «Щекиноазот» Борис Сокол.

Алексей Дюмин отметил, что компания «Щекиноазот» — это давний, стабильный и стратегический партнёр региона. Он также подчеркнул, что правительство Тульской области высоко оценивает достижения компании. «Мы готовы оказывать вам всестороннюю поддержку при достижении поставленных долгосрочных целей», — сказал врио губернатора.

Борис Сокол поблагодарил главу региона Алексея Дюмина за высокую оценку деятельности компании. Он также подчеркнул, что сегодня знаменательный день для компании «Щекиноазот». «Мы открываем новую веху в развитии нашей компании. Подписали соглашение, которое определяет наши обязательства в 2018 году ввести комплекс производств метанола мощностью 450 тыс. тонн в год и аммиака мощностью 135 тыс. тонн в год», — сказал Борис Сокол. Новое предприятие даст региону 200 новых рабочих мест.

Добавим, что в рамках XX Петербургского международного экономического форума в пятницу, 17 июня, состоялась презентация инвестиционного потенциала Тульской области. В мероприятии принял участие Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что впервые Тульская область представлена в рамках Петербургского международного экономического форума отдельным стендом.

«Здесь мы показали все свои возможности ‑ и в традиционных отраслях, и в тех отраслях, которые планируем сейчас активно развивать: это туризм, социальная сфера, сельское хозяйство», — заключил Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин обратил внимание, что в рамках форума регион максимально продемонстрировал партнерам свой промышленный, инвестиционный и культурно-туристский потенциал. «Мы входим в ТОП-10 регионов России по развитию инвестиционного климата, занимаем 4-е место», — отметил врио губернатора. Глава региона выразил уверенность, что контакты, которые будут налажены во время форума, приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

Алексей Дюмин также напомнил, что в регионе разработана программа развития Тульской области до 2021 года. «Программа носит название «Земля силы и талантов». Добро пожаловать в Тульскую область, чтобы убедиться в этом самим!» — продолжил глава региона.

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин в ходе презентации сообщил, что совместно с Агентством стратегических инициатив в прошлом году в регион было привлечено около 100 млрд рублей инвестиций.