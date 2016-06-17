Санта-Барбара, США, 17 июня, 2016, 21:57 — ИА Регнум. В ночь с 16 на 17 июня лесные пожары в Калифорнии, которые поставили под угрозу дома к северу от Санта-Барбары, охватили новые районы, передает Deutsche Presse-Agentur.

amarillasinternet.com Пожар на пороге Санта-Барбары

По данным властей американского штата, с 15 июня горение леса Лос-Падреса разрушило свыше 1 600 гектаров территорий. В тушении пожаров в холмистом внутреннем районе на тихоокеанском берегу Калифорнии участвуют 1200 пожарных.

Интенсивное прибрежное шоссе пришлось временно закрыть. В качестве меры предосторожности эвакуированы некоторые коттеджи и кемпинги.