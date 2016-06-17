Тверь, 17 июня, 2016, 21:51 — ИА Регнум. В Тверской области готовы оказывать помощь инвесторов и создавать условия для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на рынке. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, сообщил 17 июня исполняющий обязанности главы региона Игорь Руденя по итогам пленарного заседания XX Петербургского международного экономического форума.

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С вступительным словом к участникам ПМЭФ обратился президент России Владимир Путин, который обозначил основные направления в развитии экономики. Президент отметил: Россия смогла решить наиболее острые проблемы в этом секторе, есть предпосылки для возобновления роста. Важнейший фактор, который предопределяет общую конкурентоспособность экономики, динамику рынков, ускорение роста ВВП, повышение заработной платы, — это производительность труда. Необходимо обеспечить рост этого показателя на крупных и средних предприятиях в промышленности, строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве, считает Владимир Путин.

Чтобы повысить гибкость рынка труда, предложить людям новые возможности, нужно создавать новые рабочие места в малом и среднем бизнесе — такова установка главы государства. Численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе, с 18 миллионов человек должна возрасти как минимум на 1,4 миллиона к 2020 году и более чем на 3 миллиона — к 2025-му — поставил задачу президент.

«Мы продолжим дальнейшую либерализацию и улучшение делового климата, — заявил Владимир Путин. — Речь идет о том, чтобы повышать прозрачность, выравнивать отношения государственных структур и бизнеса. Эти отношения должны строиться на понимании и взаимной ответственности, строгом выполнении и следовании законам, на уважении к интересам государства и общества, безусловной ценности института частной собственности».

По итогам заседания исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя отметил: «Самое главное — мы сверили свои планы с тем, что сказал президент Российской Федерации. Наше направление является верным. Владимир Владимирович большое внимание уделил вопросам малого и среднего бизнеса, обеспечения занятости населения. Главное, о чем говорил президент — нужно активно развивать региональную экономику. У нас есть большие перспективы, особенно в части поддержки малого и среднего предпринимательства».

Глава региона добавил, что на форуме достигнут целый ряд важных договоренностей. «Мы договорились с Газпромом о возобновлении программы «Газпром — детям» на территории Тверской области. Кроме того, планируем принять участие в приватизации непрофильных активов компании, которые есть в регионе. Хотим наладить взаимодействие по возможному совместному управлению компанией, которая от лица «Газпрома» снабжает теплом наши районы. В ближайшее время будет детально обсуждаться вопрос по инвестициям, которые может осуществить «Газпром» в развитие инфраструктуры региона».

Глава региона также отметил, что область готова помогать фермерам в создании условий для реализации продукции, обозначил Игорь Руденя. Другой важный блок в аграрном секторе — обеспечение условий для закрепления специалистов на местах за счет совершенствования социальной инфраструктуры сельских территорий.

«Будем помогать инвесторам, создавать условия, чтобы себестоимость производств позволяла их продукции быть конкурентоспособной на рынке», — заявил глава области.

Что касается туризма, то. напомнил Игорь Руденя, уже на следующей неделе, 24−25 июня, в Тверской области пройдет Национальный туристский форум «Реки России».