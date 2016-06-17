Париж, 17 июня, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Матч сборной Хорватии против сборной Чехии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы завершился вничью со счетом 2:2. Игра прошла сегодня, 17 июня на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене.

Евро-2016

В первом тайме хорваты открыли счет на 37-й минуте точным ударом Ивана Першича. Во втором тайме Иван Рактич увеличил отрыв и счет стал 2:0 в пользу сборной Хорватии. Казалось, что уже ничто не поможет чехам.

Но сборная Чехия смогла консолидироваться и совершить маленькое чудо. на 76-й минуте Милан Шкода распечатал ворота хорватов. И уже на 90-й минуте с пенальти Томаш Нецид забил второй гол и счет стал 2:2. Победу хорваты не удержали.

Стоит отметить, что на 85-й минуте матч пришлось прервать из-за вызывающего поведения хорватских фанатов, которые стали забрасывать футбольное поле множеством файеров.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела против Хорватского футбольного союза за неподобающее поведение фанатов в матче первого тура с турками (1:0). Дело должно быть рассмотрено 21 июня.