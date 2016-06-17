Париж, 17 июня, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Пилоты авиакомпании Air France намерены провести во Франции вторую после начала чемпионата Европы по футболу забастовку, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

airfrance.com Самолёт авиакомпании Air France

Профсоюз пилотов призвал к стачке 24−27 июня, когда состоятся матчи 1/8 финала Евро 2016.

Пилоты требуют от компании дать конкретные обещания относительно улучшения условий труда и протестуют против снижения прибавки к зарплатам.

1 июня в силу вступил ряд норм с целью повышения конкурентоспособности французского авиаперевозчика. Надбавки к ночной работе для пилотов были снижены с 50 до 40 процентов. Профсоюзы также опасаются, что создание дочерних «лоукостеров», как Hop! и Transavia, может вызвать массовые увольнения в Air France.