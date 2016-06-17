Тула, 17 июня, 2016, 21:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил прогресс Тульской области в инвестиционном рейтинге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 17 июня.

kremlin.ru Владимир Путин

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин отметил, что «Петербургский форум традиционно служит площадкой для обсуждения стратегических вопросов и проблем. Такой разговор тем более важен сегодня, когда мир переживает серьёзную трансформацию, когда глубокие изменения затрагивают практически все сферы жизни».

«Я хочу присоединиться к поздравлениям победителей и напомню: это Татарстан, Белгородская, Калужская области. Отмечу также значительный прогресс Тульской области, Владимирской, Тюменской, Кировской, Липецкой, Орловской областей и города Москвы», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 июня, были подведены итоги Национального рейтинга инвестиционного климата региона. В этом году Тульская область оказалась на четвертом месте — против десятого годом ранее.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин отметил: «В условиях сохраняющихся структурных проблем в экономике, наша задача — удержать эти позиции. А для этого необходимо системно и активно работать с инвесторами, в том числе иностранными».