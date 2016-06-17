Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Петербург заключил соглашений на общую сумму в 118 млрд рублей за два дня Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. Накануне эта цифра едва превышала 52 млрд рублей.

Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подвел предварительные итоги XX Петербургского международного экономического форума

«Мы прошли самую сложную фазу, инвесторы нам доверяют», — прокомментировал губернатор северной столицы Георгий Полтавченко.

Он особо отметил несколько проектов: соглашения в фармацевтической сфере, создание специальной экономической зоны на месте аэропорта «Пулково-2», арткластера на Малой Охте, синемапарка в Кронштадте на базе «Ленфильма».

«Это будет новый интересный музей, «Ленфильм» подойдет творчески к его оформлению, будет новая интерактивная площадка», — пояснил Полтавченко.

Губернатор признал, что для города ХХ юбилейный форум проходит успешно. «Сегодня уже можно сказать, что форум состоялся», — сказал градоначальник.

Сегодня Смольный подписал соглашение с банком ВТБ, который выступит главным финансовым партнером по развитию упомянутой территории комплекса «Пулково-2». Здесь планируется создать Центр международной торговли «Аэрополис». Объем финансирования проекта должен составить 6,3 млрд рублей с 2016 по 2020 год, срок окупаемости — около 8 лет. Участниками новой площадки станут компании Warimpex, «БиАйЭй — Технолоджиз», «Форма» и «Юлмарт», которые также подписали соглашения с городом во второй день ПМЭФ. ВТБ также подписал с Петербургом соглашение о намерениях участвовать в развитии городской транспортной инфраструктуры.

«Юлмарт» построит многофункциональный автоматизированный логистический комплекс площадью около 400 тыс. кв. метров, который станет частью единой платформы электронной торговли в рамках проекта «Единая среда экспортера». Компания намерена инвестировать 30 млрд рублей.

Соглашение Петербурга и киностудии «Ленфильм» о создании кронштадтского филиала подразумевает организацию общественно-культурного пространства до 2020 года. Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что его ведомство продолжит поддерживать «Ленфильм» и «загружать киностудию государственными заказами». На новой площадке будут располагаться не только съемочные павильоны, но дополнительные складские площади. Кроме того, планируется реконструировать историческое здание мореходной школы и развивать в Кронштадте кинотуризм. Объем инвестиций составит 400 млн рублей.

НПО «Инноватех» построит в Петербурге завод по переработке резиновых отходов. Как отметил Георгий Полтавченко, на одном только полигоне «Красный Бор» сейчас скопилось более 17,5 тыс. тонн старых покрышек. Инвестиции компании в проект составят почти 900 млн рублей, будет создано 100 рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2019 году.