Симферополь, 17 июня, 2016, 21:25 — ИА Регнум. В Крыму и не ожидали, что Евросоюз снимет санкции против полуострова, но считают глупостью продление санкций именно в момент проведения Петербургского международного экономического форума. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Королевство кривых зеркал». реж. Александр Роу. 1963. СССР Политическое слабоумие

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«По иронии судьбы это произошло во время Петербургского международного экономического форума, где собрались представители мировой элиты бизнеса и политики, где обсуждаются и заключаются крупные международные контракты на миллиарды долларов. На этом фоне сегодняшнее решение Совета ЕС выглядит как проявление политического слабоумия», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что Крым готов к продлению санкций, и жители полуострова изначально понимали, что это надолго. «На экономику полуострова санкции особо не влияют. Европейских инвестиций на полуострове и в украинские времена было немного, а туристов из Европы — еще меньше. Так что мы практически ничего не потеряли», — отметил глава Крыма.

По словам Аксёнова, в условиях санкций республика успешно развивается и крепнет. И в том числе, за счёт иностранных инвестиций.

«Российский Крым успешно развивается в условиях санкций больше двух лет. За это время в экономике и социальной сфере сделано больше, чем за предыдущие четверть века, — написал Сергей Аксёнов, — крымские товары и услуги востребованы на общероссийском рынке. Инвестиции исчисляются десятками миллиардов рублей, а число участников свободной экономической зоны перевалило за пять сотен. К слову, зарубежные инвесторы также проявляют к нашему региону большой интерес. Хотя и предпочитают это не афишировать, работая через аффилированные структуры».

Ранее глава Крыма сообщил, что на ПМЭФ Крымом заинтересовались бизнесмены из Италии, Франции, Китая, Германии, Ирана, Греции и стран Африки. Для иностранных инвесторов на полуострове разработали особые схемы ввода-вывода капитала из республики для обхода режима санкций.

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Как сообщало ИА REGNUM, Совет Европейского союза продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя. Санкции будут действовать до 23 июня 2017 года. Ограничительные меры приняты в свете реализации «стратегии непризнания», которая проводится в отношении присоединённых к России Крыма и Севастополя.