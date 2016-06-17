Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не стал раскрывать своего мнения по поводу предстоящего в Великобритании референдума о выходе из состава Европейского Союза. Путин прокомментировал Brexit в общих словах на пресс-конференции по итогам его переговоров с премьер-министром Италии Маттео Ренци сегодня, 17 июня, на полях Петербургского международного экономического форума.

kremlin.ru Владимир Путин

Глава Российского государства подчеркнул, что Россия хочет вести диалог с сильной Европой и с уважением отнесется к любому исходу Brexit. Путин напомнил, что вести диалог со слабым партнером — себе дороже. «Всегда можно ждать, что на него со стороны кто-то как-то надавит и все договоренности, и планы совместной работы будут разрушены. А сильный партнер никогда этого с собой делать не позволит», — сказал Путин с явным намеком на зависимость Евросоюза от США.

Путин отметил, что мнения экспертов по поводу Brexit разделились. «Какие-то эксперты говорят, что Европа будет более сконцентрирована, кто-то говорит, что это только первый шаг к развалу остальной части Европы, и так далее», — сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что свое личное мнение он не придает огласке, а Россия отнесется к любому результату референдума в Великобритании с уважением.

Напомним, на будущей неделе в Великобритании пройдет референдум о выходе королевства из состава Евросоюза. По данным социологических опросов, около 45% британцев поддерживают идею выхода из состава ЕС.