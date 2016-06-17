Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Итальянский премьер Маттео Ренци поблагодарил Россию за вклад в решение ливийского конфликта, передает Daily Mail

kremlin.ru Владимир Путин и Маттео Ренци

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском форуме (ПМЭФ) премьер-министр Италии выразил ему благодарность за помощь в снижении насилия в Ливии.

Со своей стороны, Путин отметил, что конфликт племенных интересов и присутствие различных вооруженных групп сильно осложняет решение ливийского конфликта. Российский лидер пообещал, что Москва продолжит сотрудничать с международным сообществом для нормализации ситуации в стране Магриба.