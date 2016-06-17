Радио REGNUM: второй выпуск за 17 июня
Москва, 17 июня, 2016, 21:06 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
В информационном выпуске — главные новости:
- «Мы не раскаиваемся» — министр экономики Турции о гибели российского пилота.
- Президент Назарбаев: «Мы построили свою часть дороги на Китай, очередь за Россией».
- Греф объяснил Дворковичу, каким должно быть правительство России
- Экс-министр обороны Анатолий Сердюков трудоустроился на заводе в Приморье.
- Севастопольские родители выступают против современных российских школьных учебников и требуют возвращения к советским методикам обучения — мнение эксперта.
- Приднестровье в ожидании «Дня икс»: дадут ли Шевчуку сбежать?