Москва, 17 июня, 2016, 21:06 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

В информационном выпуске — главные новости:

  • «Мы не раскаиваемся» — министр экономики Турции о гибели российского пилота.
  • Президент Назарбаев: «Мы построили свою часть дороги на Китай, очередь за Россией».
  • Греф объяснил Дворковичу, каким должно быть правительство России
  • Экс-министр обороны Анатолий Сердюков трудоустроился на заводе в Приморье.
  • Севастопольские родители выступают против современных российских школьных учебников и требуют возвращения к советским методикам обучения — мнение эксперта.
  • Приднестровье в ожидании «Дня икс»: дадут ли Шевчуку сбежать?