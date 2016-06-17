Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Маттео Ренци полагает, что санкции ЕС против России не должны продлеваться автоматически, передает ABC News.

Цитата из м/ф «Ограбление по...». реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР Жертва антироссийских санкций

Выступая после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на экономическом форуме в Петербурге (ПМЭФ), Ренци отметил, что послы стран ЕС должны внимательно следить за прогрессом минских соглашений. Последние, по мнению премьера, должны соблюдаться всеми сторонами.

Напомним, решение о продлении европейских санкций против России будет принято на саммите ЕС 28−29 июня. На предыдущем саммите в декабре по инициативе Ренци страны Евросоюза впервые с их наложения не продлили автоматически санкции.