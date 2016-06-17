Пенза, 17 июня, 2016, 20:57 — ИА Регнум. ООО «Страховая компания «Согласие» и ОАО «Российские железные дороги» выплатят в пользу матери подростка, погибшего от удара электрическим током, компенсацию морального вреда и материального ущерба. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

ИА REGNUM Переход для пешеходов от железнодорожных путей ничем не отгорожен

В прокуратуре отметили, что причиной происшествия послужило грубое нарушение пострадавшим «Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути». С целью предотвращения подобных инцидентов необходимо минимизировать нахождение людей на железнодорожных путях необщего пользования, особенно детей, подчеркнули в ведомстве.

Объем компенсации морального вреда составил 120 тыс. рублей, материального ущерба — около 125 тыс. рублей, сообщает PenzaInform со ссылкой на старшего помощника прокурора области Светлану Артамонову.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 10 октября прошлого года 13-летний подросток гулял с друзьями в районе железнодорожной станции. Он забрался на железнодорожный контейнер и стал махать руками товарищам. По неосторожности мальчик задел руками контактный провод и получил смертельный удар электрическим током. Провод находился под напряжением 27,5 кВ переменного тока.