Киев, 17 июня, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Украинские власти направили ноту протеста российскому министерству иностранных дел в связи с поездкой министра обороны РФ Сергея Шойгу в Крым. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Минобороны.рф Сергей Шойгу

В сообщении сказано, что Киев протестует в связи с поездкой Шойгу в Крым, которая не согласована с украинской стороной. Крым в очередной раз назван «суверенной территорией Украины».

Напомним, в мае этого года Киев выразил аналогичный протест в связи с поездкой председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Крым.

В марте был такой же протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.

Дело в том, что украинские власти никак не могут смириться с тем, что народы Крыма решили покинуть Украину и воссоединиться с Россией. Это произошло в марте 2014 года, когда в Крыму прошел референдум, после того, как бандеровцы совершили в Киеве государственный переворот и привели к власти прозападных политиков.

С тех пор Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Но Украина тщетно надеется вернуть полуостров и делает все для того, чтобы это никогда не произошло.