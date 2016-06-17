Минск, 17 июня, 2016, 20:50 — ИА Регнум.

Фёдор Решетников. Опять двойка. 1952

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Шагун уволен за совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе — соответствующее решение закреплено постановлением Совмина №455 от 13 июня, сообщает Национальный правовой Интернет-портал Белоруссии.

Основанием решения об увольнении в документе указан п.1.9 ст.40 закона «О государственной службе в Республике Беларусь». В ней содержится такая формулировка: «совершения проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

«При этом в документе правительства не уточняется, какой именно проступок совершил высокопоставленный чиновник, — сообщает госинформагентство БелТА.

«Между тем, подробности, с чем именно связано такое решение Совмина, не сообщаются», — проинформировал печатный орган администрации президента — газета «Советская Белоруссия».

Государственный медиа-холдинг «Белтелерадиокомпания» также отмечает неясность причин, по которым уволен крупный чиновник. В свою очередь польское издание «Хартия `97» напомнило: «Уволенный замминистра ЖКХ в конце 1990-х был секретарем управы БНФ».

«Кроме того, Анатолий Шагун оказался родственником Вячеслава Сивчика и сторонником Зенона Позняка», — отметило издание. Товарищи по партии дали высокую оценку Шагуну, отметив его владение языком.

Как сообщало ИА REGNUM, «Белорусский народный фронт» был создан во время горбачёвской «перестройки», сплотив в своих рядах диссидентов. Впоследствии БНФ выродился в праворадикальное течение, расколовшееся на несколько структур, в том числе на две партии, одну из которых возглавляет Зенон Позняк, получивший политическое убежище в США.