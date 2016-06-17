Махачкала, 17 июня, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Девять боевиков и главарь бандитского подполья южного Дагестана уничтожены в течение двух последних суток в ходе контртеррористической операции в республике. Все нейтрализованные боевики являлись активными членами так называемой сулейман-стальской бандгруппы, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе Информационного центра Национального антитеррористического комитета.

mvd.ru Отобранное оружие

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В Табасаранском районе Дагестана обстреляли полицейских, двое убиты

В настоящее время в районе боестолкновений продолжают работать следственно-оперативные группы. Ведется также работа по выявлению возможных сообщников и пособников нейтрализованных преступников.

Напомним, с 16 июня в трех районах на юге Дагестана — Сулейман-Стальском, Дербенстком и Табасаранском — проводились спецоперации. В ходе боестолкновений с боевиками был уничтожен лидер бандподполья Гасан Абудуллаев, известный под кличкой «Абу-Ясир». На его счету ряд громких преступлений, в том числе обстрел посетителей крепости Нарын-Кала в Дербенте и теракт на Джемикентском посту 15 февраля 2016 года.

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