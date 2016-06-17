Москва, 17 июня, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко назвал решение совета Международной федерации легкой атлетики (IAAF) оставить в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), ожидаемым. Слова Мутко приводит сегодня, 17 июня, «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM

Мутко обратился к членам Международного олимпийского комитета (МОК) с призывом ещё раз оценить последствия отстранения от участия в летний Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) российской сборной по легкой атлетике. Его заявление опубликовано сегодня на официальном сайте министерства спорта Российской Федерации.

«Мечта многих наших спортсменов уничтожена из-за неправильного поведения отдельных атлетов, тренеров и специалистов», — сказано в заявлении Мутко. Министр ещё раз просит МОК оценить все последствия для столь радикального решения как отстранение целой сборной от участия в Олимпиаде.