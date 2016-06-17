Люксембург, 17 июня, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Оговорки, озвученные министром финансов ФРГ Вольфгангом Шойбле, поставили под вопрос создание общеевропейской системы защиты вкладов, передают Die Welt и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

European University Institute Вольфганг Шойбле

Сегодня министры финансов ЕС договорились продолжить работу по техническим вопросам. Однако политические дискуссии возможны лишь после достижения «достаточного последующего прогресса» по вопросу снижения банковских рисков.

Основной договоренностью в Люксембурге стало письмо о намерениях. Согласно ему предложенный Еврокомиссией и отвергаемый Германией «фонд обеспечения безопасности вкладов» не может быть запущен с использованием наднациональных процедур принятия решений (т.н. «метод сообщества»). Решение должно быть принято единогласно путем межправительственного соглашения с участием всех стран-членов ЕС. Таким образом, Берлину удалось сохранить за собой право вето, которое исключено в обычных законодательных процессах Евросоюза .

Изначальное предложение Еврокомиссии заключается в общей защите депозитов в зоне евро, для чего к 2024 году создается европейский фонд гарантирования вкладов в объеме 55 млрд евро. Однако реализация плана, по словам дипломатов, возможна лишь после учета рисков для банковских балансов, о чем не устает повторять Шойбле. «Процесс принятия решений теперь перевернут с ног на голову», — говорят участники заседания еврогруппы.