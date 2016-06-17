Германия поставила под вопрос общеевропейскую защиту вкладов
Люксембург, 17 июня, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Оговорки, озвученные министром финансов ФРГ Вольфгангом Шойбле, поставили под вопрос создание общеевропейской системы защиты вкладов, передают Die Welt и Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Сегодня министры финансов ЕС договорились продолжить работу по техническим вопросам. Однако политические дискуссии возможны лишь после достижения «достаточного последующего прогресса» по вопросу снижения банковских рисков.
Основной договоренностью в Люксембурге стало письмо о намерениях. Согласно ему предложенный Еврокомиссией и отвергаемый Германией «фонд обеспечения безопасности вкладов» не может быть запущен с использованием наднациональных процедур принятия решений (т.н. «метод сообщества»). Решение должно быть принято единогласно путем межправительственного соглашения с участием всех стран-членов ЕС. Таким образом, Берлину удалось сохранить за собой право вето, которое исключено в обычных законодательных процессах Евросоюза .
Изначальное предложение Еврокомиссии заключается в общей защите депозитов в зоне евро, для чего к 2024 году создается европейский фонд гарантирования вкладов в объеме 55 млрд евро. Однако реализация плана, по словам дипломатов, возможна лишь после учета рисков для банковских балансов, о чем не устает повторять Шойбле. «Процесс принятия решений теперь перевернут с ног на голову», — говорят участники заседания еврогруппы.