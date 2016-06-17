Махачкала, 17 июня, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Во время спецоперации на юге Дагестана ликвидировано уже 10 боевиков. Ранее сообщалось о ликвидации пятерых боевиков. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Табасаранском районе Дагестана силы ФСБ и МВД ликвидировали главаря бандитского подполья, действовавшего на территории южных районов Дагестана. Позже неподалеку от Сулейман-Стальского района спецназ ФСБ уничтожил группу из пяти боевиков.

Известно, что вовремя спецоперации погиб один сотрудник ФСБ и трое сотрудников МВД. Эту информацию подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете.