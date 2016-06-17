Екатеринбург, 17 июня, 2016, 20:12 — ИА Регнум. В столице Среднего Урала стартовала программа по созданию новых мест в общеобразовательных учебных заведениях города в период с 2016 года по 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга корреспонденту ИА REGNUM.

Школьница

Городские власти намерены до 2025 года построить 30 новых учебных заведений для школьников. Также в рамках программы будут капитально отремонтировано не менее 85 школ, а ещё в 49 учебных зданиях будет проведена реконструкция. На данный момент порядка 65% школ Екатеринбурга имеют более чем 70% износ.

В пресс-службе городской администрации отметили, что выполнение намеченной программы пройдёт в два этапа. До 2020 года запланировано обеспечить возможность перехода на односменный режим обучения учеников начальных и 10−11 классов. По итогам второго этапа до 2015 года на односменный режим обучения будут переведены остальные ученики школ Екатеринбурга.

Напомним, что количество первоклассников в городских школах увеличивается с 2013 года. Осенью 2015 года в школы Екатеринбурга отправилось более 16 тысяч новых учеников и в некоторых учебных заведениях действует по восемь-девять параллельных начальных классов. По прогнозам специалистов к 2020 году первый звонок прозвучит для 22 тысяч юных жителей Екатеринбурга.

Отметим, что ранее родители Екатеринбурга столкнулись с проблемой нехватки мест в детских садах города. Впоследствии городские власти сообщали о том, что проблема с местами была решена. Однако родители юных екатеринбуржцев по-прежнему выказывают недовольство. В частности, многие жалуются на новую электронную систему распределения детских садов, а также на отмену возможности обмена мест в детских садах между родителями, которая действовала все эти годы.

Родители будут добиваться отмены новой системы распределения на предстоящем 18 июня в 11:00 у театра Драмы митинге, по итогам которого будет подготовлена петиция. Также родительская общественность направит обращение в прокуратуру и намерена обратиться в суд.