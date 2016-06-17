Курган, 17 июня, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Имущество обанкротившегося курганского троллейбусного парка будет выставлено на торги в начале июля, сообщили корреспонту ИА REGNUM в областном Арбитражном суде.

Kgn vlad Троллейбус в Кургане

МУП «Городской электротранспорт» выставят на торги в Кургане 6−7 июля, так как горадминистрация не выкупила долги предприятия перед налоговиками. Размеры долга достигли 45 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным кредитором предприятия является управление ФНС. Горадминистрация собиралась возместить налоговикам долги. Однако из-за бюджетного дефицита была не в силах это сделать. Представители города Кургана даже не явились на итоговое заседание суда, сообщают в суде. Впрочем, уже в начале этого года власти Кургана заявили, что на восстановление троллейбусного движения в городе надежды нет.

МУП «Городской электротранспорт» признано арбитражным судом несостоятельным еще в июле прошлого года. До 21 января 2016 года вводилось конкурсное производство.

За предприятием числится колоссальный долг — 99 млн 560 тыс. рублей. По предварительным данным, стоимость имущества банкротящегося предприятия составляет порядка 120 млн рублей.

С 29 апреля 2015 года троллейбусный парк прекратил работу из-за проблем с новым собственником тяговой подстанции № 2. МУП ГЭТ арендовал основной для предприятия объект, но не расплачивался с владельцем. Губительным для него стал высокий тариф на электроэнергию — 6,2 руб. за кВт/ ч, что в два раза выше, чем стоимость электроэнергии в соседних регионах.

Курганцы настойчиво просили сохранить троллейбусы, так как это был не только экологичный, но и социальный вид транспорта: проезд в троллейбусе стоил на шесть рублей дешевле, чем в автобусе.