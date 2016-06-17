Вашингтон, 17 июня, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Военно-морские силы США сохранят свое военное присутствие в Черном море и не собираются уходить оттуда в ближайшее время, несмотря на то, что Россия видит в этом угрозу своей региональной безопасности. Об этом сегодня, 17 июня, заявил морской министр США Рэй Мабус в интервью агентству Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правдивая ложь

«Мы намерены там оставаться», — подчеркнул Мабус. Он пояснил, что главная причина, по которой ВМС США сохраняют постоянное военное присутствие в Черном море — это сдерживание возможной агрессии. Морской министр США не уточнил, чьей агрессии, но это и так понятно — речь идет о сдерживании России, так как все остальные страны, имеющие выход к Черному морю, кроме Абхазии. впали в ту или иную зависимость от США.

Мабус подчеркнул, что США неукоснительно соблюдают Конвенцию Монтре о статусе проливов. Согласно этой конвенции срок пребывания военных судов нечерноморских стран в Черном море не должен превышать 21 сутки. За счет большого количества военных судов США просто постоянно меняют их, когда подходит срок в 21 день.

Ситуация в черноморском регионе обострилась, когда на Украине началась Гражданская война, а Крым решил воссоединиться с Россией. ВМС США в рамках военных учений НАТО «Атлантическая решимость» проводили ряд военных учений в Чёрном море.