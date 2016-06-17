Минск, 17 июня, 2016, 19:55 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Арестованный в 2014 году председатель белорусского государственного концерна «Беллегпром» Михаил Сучков оказался взяточником — за коррупционные преступления его и сотоварищи 17 июня коллегия гродненского областного суда приговорила к длительным срокам лишения свободы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сучков признан виновным по ч.1 ст.14 Уголовного Кодекса Белоруссии (покушение на преступление), ч.3 ст.430 (получение взятки), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), получив по совокупности 10 лет в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также с запретом в течение последующих 5 лет занимать руководящие должности. В вину ему было вменено создание условий для совершения коррупционных преступлений. При этом Сучков, по версии следствия, подбирал лиц, которые брали бы взятки, а сам он оставался бы в тени.

Сучков руководил госпредприятием ОАО «Сукно» (входящим в состав госконцерна), на модернизацию которого из госбюджета выделялись большие суммы — на одно только оборудование было выделено $17 млн, и потенциальный поставщик директору был уже известен до объявления «тендера по-белорусски». Освоить капитал были призваны товарищи осуждённого — директор ещё одного предприятия и представители фирмы ООО «Флексомир».

По версии обвинения, Сучков рассчитывал получить «откат» в размере не менее 1 млн евро. Схема обсуждалась во время совместного отдыха подельников на Канарских островах.

Бывший директор ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика» Валентина Венсковская признана судом виновной по ч.1 ст.13 УК (приготовление к преступлению), ч.3 ст.430 (получение взятки), ч.2 ст.426 УК (превышение власти или служебных полномочий), ч.1 ст.211 УК (присвоение либо растрата), ч.2 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Она приговорена к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и так же, как и Сучков — с конфискацией имущества и поражением в правах.

Как установило следствие, Венсковская претендовала на 3% от суммы стоимости оборудования, которое предполагалось поставить на фабрику в рамках программы модернизации по цене, на 140 тыс. евро превышавшей цену производителя — того же самого, которого присмотрел и Сучков. В денежном выражении содействие Венсковской внедрению инноваций составило около 36 тыс. евро, суд признал её виновной в приготовлении к принятию материальных ценностей.

По делу проходил также заместитель директора ООО «Флексомир» Виталий Розовский — он признан виновным по ч.1 ст.14 УК (покушение на преступление) и ч.1 ст.431 (дача взятки). Посредник получил самый мягкий приговор — 4 года ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, посещая 5 апреля 2013 года госпредприятие ОАО «Сукно», Александр Лукашенко поручил и.о. директора данного предприятия Дмитрию Костюкевичу «выйти к 2015−2016 годам на $1,1 тыс. заработной платы». Позже, 14 ноября 2013 года Лукашенко подписал указ N511, по которому предусматривалась реализация в 2013—2017 годах инвестиционного проекта по организации производства на ОАО «Сукно» 6475 тыс. м погонных шерстяных тканей в год. В президентской пресс-службе отметили: «Реализация этого указа позволит сконцентрировать полный цикл производства на одной площадке, а также увеличить рентабельность продаж в 2018 году до 25,6%, обеспечить рост выручки от реализации продукции на одного работника до 62,6 тыс евро»